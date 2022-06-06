На Камчатке пресечена деятельность двух нелегальных игорных заведений

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ и спецподразделения краевого Управления Росгвардии при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали организаторов незаконных азартных игр.
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