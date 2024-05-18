Бастрыкин поручил дать правовую оценку обвинениям главам ФСБ и Росгвардии

СКР даст правовую оценку обвинениям ГБР Украины в адрес глав ФСБ и Росгвардии Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочно предъявленным обвинениям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще ряду офицеров.
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