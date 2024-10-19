На Алтае двум полицейским собакам ищут хозяев

В годы службы они помогали полицейским искать наркотики и взрывчатые вещества В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы объявили о поиске новых хозяев для двух служебных собак, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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