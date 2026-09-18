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Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Новым председателем совета директоров Berkshire Hathaway стал сын инвестора Говард Баффетт, Уоррен Баффетт получил статус председателя-эмерита и продолжит участвовать в работе совета.

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