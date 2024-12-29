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Мода и Шоу-бизнес

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Боярский признался, что у него была алкогольная зависимость

Боярский признался, что у него была алкогольная зависимость

Михаил Боярский стал гостем передачи «Эксклюзив» на Первом канале. 75-летний актер рассказал в интервью Дмитрию Борисову о своей личной жизни и, в том числе признался, что у него был длительный период, когда он принимал алкоголь практически каждый день.

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