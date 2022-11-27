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Леброн Джеймс: «Не хотел, чтобы Расс еще больше обострил ситуацию»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал стычку между его партнером по команде Расселлом Уэстбруком и центровым «Сан-Антонио» Заком Коллинзом.

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