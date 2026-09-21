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МОСИНФОРМ

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Отремонтирован участок Ленинградского шоссе на севере Москвы

Отремонтирован участок Ленинградского шоссе на севере Москвы

Почти 107 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе между Ленинградским тоннелем и 2-м Ленинградским путепроводом.

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