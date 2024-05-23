Nature: алгоритм ИИ может выявлять признаки болезни Альцгеймера на снимках мозга

Ученые из Копенгагенского университета создали алгоритм машинного обучения, который может выявлять признаки болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний с помощью анализа микроскопических снимков мозга.
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