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Медучреждения Украины переходят на новые правила работы

Медучреждения Украины переходят на новые правила работы

Правительство Украины утвердило новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы.

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