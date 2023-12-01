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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Овечкина 1499 очков в НХЛ за карьеру. Только 15 игроков в истории лиги набрали 1500+ – 14 канадцев и Ягр

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:4).  В 20 играх в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов.

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