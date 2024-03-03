Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела

ЭМИЛЬ ВАТМ А больной ты, потому, что логика хромает, если, как ты глворишь, я не еврей, то как я могу быть позором народа, к которомму я не принадлежу??, нет, то что ты законченный дебил я понял

Александр Семенов А я был вообще когда-то с вами вежлив? Да ладно! ))))))) Я всегда вас считал придурком и всегда прямо об этом и говорил. А как ещё можно воспринимать морального урода который реагирует на чужое мнение да еще не обращенное лично ему, советом "только хлебало пошире раскрой" Про какую "веждивость" вы тут скулите?🤔