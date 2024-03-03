Каждый раз, когда я думаю о военных расходах России, мне становится не по себе. Ну вот просто сами представьте.
Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела
Комментарии
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ЭМИЛЬ ВАТМ
А больной ты, потому, что логика хромает, если, как ты глворишь, я не еврей, то как я могу быть позором народа, к которомму я не принадлежу??, нет, то что ты законченный дебил я понял
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11 час.
Александр Семенов
А я был вообще когда-то с вами вежлив? Да ладно! ))))))) Я всегда вас считал придурком и всегда прямо об этом и говорил. А как ещё можно воспринимать морального урода который реагирует на чужое мнение да еще не обращенное лично ему, советом "только хлебало пошире раскрой" Про какую "веждивость" вы тут скулите?🤔
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11 час.
Александр Семенов
Напротив логика у меня железная, это у вас деменция, я всегда вам говорил, что вы не еврей, вы морда жидовская. По аналогии например с Власовым, ну какой он русский, он выблядок и позор русского народа. В этом и парадокс - настоящего достойного еврея в вас ноль, но при этом вы позор еврейского народа. Так и с ним тот же парадокс.))))))
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11 час.
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