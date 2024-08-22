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test mazurok

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🧑‍⚖️ Жителя ялтинского посёлка Гурзуф отправили за решётку на 13 лет за

🧑‍⚖️ Жителя ялтинского посёлка Гурзуф отправили за решётку на 13 лет за госизмену Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.

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