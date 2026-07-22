15+ светлых историй о летних каникулах, когда было счастьем пробежаться босиком по росе и искупаться в теплой речке

Жаркое солнце, сочные фрукты и овощи прямиком с бабушкиных дачных грядок, теплые прогулки дотемна, летняя рыбалка и походы, незабываемые лагерные смены — это все то, из чего состоят летние каникулы, яркие воспоминания о которых потом греют душу всю жизнь.