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Проба 2

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15+ светлых историй о летних каникулах, когда было счастьем пробежаться босиком по росе и искупаться в теплой речке

15+ светлых историй о летних каникулах, когда было счастьем пробежаться босиком по росе и искупаться в теплой речке

Жаркое солнце, сочные фрукты и овощи прямиком с бабушкиных дачных грядок, теплые прогулки дотемна, летняя рыбалка и походы, незабываемые лагерные смены — это все то, из чего состоят летние каникулы, яркие воспоминания о которых потом греют душу всю жизнь.

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