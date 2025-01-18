«Свекровь виновата за свой длинный язык, и нет ей прощения!» – считает Жанна— …Свекровь всегда была максимально далека от наших проблем, внуками, пока маленькие были, не интересовалась, жила своей жизнью, – рассказывает Жанна.
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