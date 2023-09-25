«Зенит» проиграл «Локо», «Атлетико» прихлопнул «Реал», ничья в дерби Северного Лондона, кризис «Челси», «Ред Булл» взял Кубок конструкторов, украинские фигуристы не поздравили грузинскую пару и другие новости

КузнецовВВ

То ли сегодня, то ли год назад Квинси Промес то ли вляпался, то ли нет в скандал с участием российской полиции. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сегодня сделал заявление по поводу видео со скандалом Квинси Промеса в отделении полиции. «У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями». Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история»