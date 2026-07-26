Борха Майораль: «Футболисты занимаются любимым делом и много зарабатывают, многие поменялись бы с нами местами – говорю себе так, думая о друзьях, работающих по 12 часов на нелюбимой работе»

Нападающий « Хетафе » Борха Майораль высказался о проблемах футболистов и ментальном здоровье. «Это уже не такая запретная тема, но, возможно, в раздевалке мы не открываемся друг другу, хотя партнеры замечают такие вещи.
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