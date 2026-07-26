НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Борха Майораль: «Футболисты занимаются любимым делом и много зарабатывают, многие поменялись бы с нами местами – говорю себе так, думая о друзьях, работающих по 12 часов на нелюбимой работе»

Нападающий « Хетафе » Борха Майораль высказался о проблемах футболистов и ментальном здоровье. «Это уже не такая запретная тема, но, возможно, в раздевалке мы не открываемся друг другу, хотя партнеры замечают такие вещи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии