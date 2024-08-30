ФСБ рассекретила документы о биологическом оружии Японии на Халхин-Голе

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в пятницу, 30 августа, к 85-летию битвы на Халхин-Голе впервые обнародовала свидетельство военнопленного о том, что в ходе этих боев японцы применили бактериологическое оружие против Красной армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии