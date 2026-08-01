Крупный налоговый долг обнаружили у актера из сериала «Жуков»

Финансовые обязательства звезды сериалов привлекли внимание прессы.В отношении актера Вячеслава Чепурченко, известного широкой публике по ролям в проектах «Жуки» и «Измены», выявлена значительная задолженность перед Федеральной налоговой службой.
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