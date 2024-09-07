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Из-за каких цветов в одежде вы можете терять силы и энергию

Из-за каких цветов в одежде вы можете терять силы и энергию

Из-за каких цветов в одежде вы можете терять силы и энергию Алёна Юрьева Вы когда-нибудь задумывались, как цветовая гамма влияет на ваше настроение и уровень энергии? Оказывается, цвета не только воздействуют на наши эмоции, но и могут значительно изменить наше самочувствие и поведение.

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