Из-за каких цветов в одежде вы можете терять силы и энергию Алёна Юрьева Вы когда-нибудь задумывались, как цветовая гамма влияет на ваше настроение и уровень энергии? Оказывается, цвета не только воздействуют на наши эмоции, но и могут значительно изменить наше самочувствие и поведение.