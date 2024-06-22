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«Меня ни разу не назвали «негром» за 44 года в Испании, но с Винисиусом такое происходит, потому что он провокатор. Иногда он ведет себя как клоун». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о вингере

«Меня ни разу не назвали «негром» за 44 года в Испании, но с Винисиусом такое происходит, потому что он провокатор. Иногда он ведет себя как клоун». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о вингере

– Я хотел поговорить о Винисиусе, в прессе его называют главным претендентом на «Золотой мяч». Заслуживает ли он его? – Я очень критически отношусь к Винисиусу.

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Комментарии
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F I
Забавно,а если русского назвать русским, чукчу чукчей  это тоже расизм?
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