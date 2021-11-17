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В Казахстане посольство проверяет данные о незаконном лишении свободы гражданина России

В Казахстане посольство проверяет данные о незаконном лишении свободы гражданина России

НУР-СУЛТАН, 17 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Казахстане выясняет обстоятельства, связанные с информацией о незаконном лишении свободы гражданина России в течение 20 лет в Карагандинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

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