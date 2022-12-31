DJ Smile: "Желаю счастья, добра и веселья в следующем году!"

DJ Smile поздравил всех граждан страны с наступающим Новым годом посредством портала Noi.md. "Всех с праздником, с Новым годом! Всем желаю счастья, добра и веселья обязательно, и чтобы в следующем году всё было прекрасно у всех!", - подчеркнул он.