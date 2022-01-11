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Перепады температуры в Белгородской области могут привести к отравлению угарным газом

Перепады температуры в Белгородской области могут привести к отравлению угарным газом

Белгородские газовики напоминают несколько простых, но жизненно необходимых правил, чтобы избежать смертельной угрозы: — не заклеивайте и не закрывайте вентиляционные каналы и дымоходы; — проверяйте тягу в дымоходах и вентиляционных каналах; — при работе газовых приборов обеспечьте приток свежего воздуха; — не допускайте одновременную работу механической вытяжки вентиляции и газоиспользующего оборудования; — не закрывайте решётку вентиляционного канала, следите, чтобы шибер дымохода был в открытом положении.

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