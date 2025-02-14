Винник заявил, что благодарен Путину и всем, кто помог ему в освобождении

Россиянин Александр Винник, вернувшийся в Москву после освобождения из американской тюрьмы, выразил признательность президенту Владимиру Путину за оказанную поддержку, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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