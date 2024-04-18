«Спор и сюр»: жена Соболева поговорила с Седоковой после обвинений во флирте

Жена юмориста Ильи Соболева извинилась перед певицей Анной Седоковой после скандала. Некоторое время назад Наталья Соболева публиковала пост, в котором обругала мужа за то, что он сфотографировался на коленях у артистки.
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