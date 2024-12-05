Десять детей героев СВО отправились из Приангарья в Артек

5 декабря десять детей погибших участников специальной военной операции из Иркутска, Ангарска и Усольского района отправились в Международный детский центр «Артек» для участия в 14-й смене, сообщает областное правительство.
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