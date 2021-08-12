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Сергей Буйлов назначен на пост руководителя Natura Siberica

Сергей Буйлов назначен на пост руководителя Natura Siberica

По мнению экспертов, кадровые изменения, случившиеся за последний месяц, — приход нового доверительного управляющего и назначение нового топ-менеджмента — демонстрируют, что предприятие начинает плавно оправляться от смерти Трубникова, пишет lenta.

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