Сергей Буйлов назначен на пост руководителя Natura Siberica

По мнению экспертов, кадровые изменения, случившиеся за последний месяц, — приход нового доверительного управляющего и назначение нового топ-менеджмента — демонстрируют, что предприятие начинает плавно оправляться от смерти Трубникова, пишет lenta.
По мнению экспертов, кадровые изменения, случившиеся за последний месяц, — приход нового доверительного управляющего и назначение нового топ-менеджмента — демонстрируют, что предприятие начинает плавно оправляться от смерти Трубникова, пишет lenta.
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