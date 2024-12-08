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RT: Комбат ВС РФ сообщил, как выманивал ВСУ под удары танковой группы

RT: Комбат ВС РФ сообщил, как выманивал ВСУ под удары танковой группы

Действующий под позывным «Пресс» комбат Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, как ему удалось разгромить крупный отряд ВС киевского режима в одном из приграничных районов Курской области.

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