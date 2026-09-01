Индекс Мишек сообщил о снижении цен на морковь и чай в России

Цены на морковь и черный чай заметно снизились в российских магазинах с 22 по 29 августа. Индекс Мишек, отражающий изменение цен на продукты, упал на 0,4% за отчетный период, сообщил его создатель Александр Абрамов.
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