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Закон и Порядок

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Пашинян доигрался. Путин ставит крест на Армении: 13-ая биолаборатория США - это последняя капля

Пашинян доигрался. Путин ставит крест на Армении: 13-ая биолаборатория США - это последняя капля

  Китай и Россия совместно занялись вопросом борьбы с биологической угрозой, исходящей от США. А точнее, занялись-то они, видимо, уже давно, а вот то, что решили вслух это всё сказать – это очень серьёзно.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А КУДА СМОТРЯТ АРМЯНЕ?!!! Вы кого это там привели к власти?!! ГОВНЮКА ПАШИНЯНА? Американского служку?!!... И поменьше слушайте армян, проживающих в США. Они вам не советчики, они Армению давно предали!!....  А с таким отношением вы Армению ПОТЕРЯЕТЕ!! А потом что, будете требовать образовать в России &quot;Армянскую автономию&quot;?!! Так не будет  вам никакой &quot;Армянской автономии&quot;на территории России!! СПАСАЙТЕ СЕЙЧАС АРМЕНИЮ ОТ ПАШИНЯНА!! Чего сидите, в штаны наклали?!!
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Георгий Лянгас
Ещё один клоун
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Владислав Владислав
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