Китай и Россия совместно занялись вопросом борьбы с биологической угрозой, исходящей от США. А точнее, занялись-то они, видимо, уже давно, а вот то, что решили вслух это всё сказать – это очень серьёзно.
Пашинян доигрался. Путин ставит крест на Армении: 13-ая биолаборатория США - это последняя капля
Комментарии
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лл
лина любимцева
А КУДА СМОТРЯТ АРМЯНЕ?!!! Вы кого это там привели к власти?!! ГОВНЮКА ПАШИНЯНА? Американского служку?!!... И поменьше слушайте армян, проживающих в США. Они вам не советчики, они Армению давно предали!!.... А с таким отношением вы Армению ПОТЕРЯЕТЕ!! А потом что, будете требовать образовать в России "Армянскую автономию"?!! Так не будет вам никакой "Армянской автономии"на территории России!! СПАСАЙТЕ СЕЙЧАС АРМЕНИЮ ОТ ПАШИНЯНА!! Чего сидите, в штаны наклали?!!
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6 час.
Георгий Лянгас
Ещё один клоун
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4 час.
Владислав Владислав
Пашинян - сволочь ...
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1 час.
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