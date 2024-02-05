Пашинян доигрался. Путин ставит крест на Армении: 13-ая биолаборатория США - это последняя капля

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лина любимцева

А КУДА СМОТРЯТ АРМЯНЕ?!!! Вы кого это там привели к власти?!! ГОВНЮКА ПАШИНЯНА? Американского служку?!!... И поменьше слушайте армян, проживающих в США. Они вам не советчики, они Армению давно предали!!.... А с таким отношением вы Армению ПОТЕРЯЕТЕ!! А потом что, будете требовать образовать в России "Армянскую автономию"?!! Так не будет вам никакой "Армянской автономии"на территории России!! СПАСАЙТЕ СЕЙЧАС АРМЕНИЮ ОТ ПАШИНЯНА!! Чего сидите, в штаны наклали?!!