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Киев хочет наказать Венгрию за суверенитет

Киев хочет наказать Венгрию за суверенитет

Украинская сторона объявила, что собирается с 1 апреля вдвое повысить тариф на транзитную прокачку по нефтепроводу «Дружба» Фото: © AFP 2023 / Attila Kisbenedek Если это произойдет, то это будет уже второе повышение стоимости с начала текущего года.

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