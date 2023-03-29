Киев хочет наказать Венгрию за суверенитет

Украинская сторона объявила, что собирается с 1 апреля вдвое повысить тариф на транзитную прокачку по нефтепроводу «Дружба» Фото: © AFP 2023 / Attila Kisbenedek Если это произойдет, то это будет уже второе повышение стоимости с начала текущего года.