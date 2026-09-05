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Нижегородская правда

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Мастера из Нижегородской области примут участие в масштабной акции красоты

Мастера из Нижегородской области примут участие в масштабной акции красоты

С 7 по 13 сентября в России пройдет Неделя красоты и единства народов. К проекту присоединятся представители индустрии из разных регионов страны, в том числе мастера из Нижегородской области.

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