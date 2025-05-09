Перекрытие улиц, запрет на продажу алкоголя и другие ограничения в Екатеринбурге на 9 мая 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая, ФедералПресс. В Екатеринбурге введены временные меры и ограничения, направленные на обеспечение комфорта и безопасности проведения праздничных торжеств, посвященных 80-летию со Дня Победы.
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