В чем заключается работа депутата вне Госдумы

© "Газета.Ru" Как проходит рабочий день депутата вне Госдумы, что такое региональные недели, обязательно ли депутату работать в избирательном округе и как каждый избиратель может напрямую обратиться к депутату.
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