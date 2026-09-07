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Газета.ру

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В чем заключается работа депутата вне Госдумы

В чем заключается работа депутата вне Госдумы

 © "Газета.Ru" Как проходит рабочий день депутата вне Госдумы, что такое региональные недели, обязательно ли депутату работать в избирательном округе и как каждый избиратель может напрямую обратиться к депутату.

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