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Выставленная на продажу сеть гриль-баров "Пожарка" в Барнауле подешевела на треть

Выставленная на продажу сеть гриль-баров "Пожарка" в Барнауле подешевела на треть

Сеть гриль-баров "Пожарка", работающая в Барнауле около 20 лет, продолжает дешеветь на рынке. Изначальные 135 млн рублей сменились ценником в 90 млн.

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