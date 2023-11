The Last of Us Part 2 Remastered предлагает владельцам PS4 возможность обновления за 10 долл...

The Last of Us Part 2 Remastered предлагает владельцам PS4 возможность обновления за 10 долларовПосле множества недавних утечек Naughty Dog и Sony официально анонсировали The Last of Us Part 2 Remastered, который через пару месяцев перенесет знаменитую приключенческую игру на PlayStation 5 в улучшенной и расширенной форме.