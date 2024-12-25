Китай призывает США отказаться от воплощения в жизнь негативного содержания ежегодного законопроекта о национальной обороне, связанного с Китаем

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Китай настоятельно призывает США отказаться от менталитета холодной войны и идеологической предвзятости и воздерживаться от претворения в жизнь содержащегося в Законе о разрешении на национальную оборону на 2025 финансовый год негативного контента, связанного с Китаем, заявил в среду официальный представитель Комиссии по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ Сюй Дун.