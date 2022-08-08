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Эксперты по недвижимости фиксируют оживление на рынке долгосрочной аренды

Эксперты по недвижимости фиксируют оживление на рынке долгосрочной аренды

pxhere.com/PD Рост цен на аренду квартир в России наблюдается за счет приближения высокого осеннего сезона, а также адаптации россиян к кризису, пишет «Коммерсантъ».

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