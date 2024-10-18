Госдеп США обещал до $10 млн за информацию о сотрудниках проекта «Рыбарь»

Вознаграждение на сумму до $10 млн (965 млн руб.) за сведения, которые позволяют установить местоположение сотрудников медиапроекта «Рыбарь», объявил госдепартамент США, 18 октября сообщает пресс-служба ведомства.
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