On This Day, Sept. 18: Hurricane Isabel strikes North Carolina

On Sept. 18, 2003, Hurricane Isabel slammed into the North Carolina coast, causing nearly 40 deaths and inflicting property damage estimated at $4 billion.
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