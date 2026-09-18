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On This Day, Sept. 18: Hurricane Isabel strikes North Carolina

On Sept. 18, 2003, Hurricane Isabel slammed into the North Carolina coast, causing nearly 40 deaths and inflicting property damage estimated at $4 billion.

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