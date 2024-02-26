Девочке пробили голову бутылкой на концерте в Москве. Кинули со сцены - Источник

14-летняя школьница получила травму на концерте в Москве.Разнузданный концерт исполнителя музыки в стиле "реп" под творческим псевдонимом "Шайни" в Москве закончился больничной койкой для одной из зрительниц.
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