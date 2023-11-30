Легенда кинематографа, которой не говорят «нет»: Анук Эме — муза выдающихся режиссеров

Более 60 лет своей жизни Анук Эме посвятила кинематографу. Актриса получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Мужчина и женщина» и Каннскую пальмовую ветвь за фильм «Прыжок в пустоту», а также была номинирована на премии «Оскар», «Бафта» и «Сезар».