Война за хлеб: Запорожье и Херсон, далее – везде…

Сегодня в Европе бешено растут цены на продукты, и потому там торопятся вывезти оставшейся на Украине хлеб поездами, но это медленно.
Популярные статьи
- Президент Казахстана отрицает роль России в устранении январских беспорядках, но подтверждает соблюдение антироссийских санкций
- Госдеп США: «Китай окончательно встал на сторону России». В мире быстро растёт число людей, симпатизирующих борьбе РФ против гегемонии США
- Два «Сармата» превращают Англию в Атлантиду очень даже легко
Свежие комментарии