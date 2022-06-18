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Война за хлеб: Запорожье и Херсон, далее – везде…

Война за хлеб: Запорожье и Херсон, далее – везде…

Сегодня в Европе бешено растут цены на продукты, и потому там торопятся вывезти оставшейся на Украине хлеб поездами, но это медленно.

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