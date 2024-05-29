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Хейли во время визита в Израиль написала на снаряде ЦАХАЛ «Покончите с ними»

Хейли во время визита в Израиль написала на снаряде ЦАХАЛ «Покончите с ними»

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейлт во время визита в еврейское государство написала на снаряде Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Покончите с ними», имея в виду исламистское движение ХАМАС.

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Комментарии
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Александр Т
Ну и чего особенного? Что должна была написать жидовка; Аллах с вами? Как дети право.
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