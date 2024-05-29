Хейли во время визита в Израиль написала на снаряде ЦАХАЛ «Покончите с ними»

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейлт во время визита в еврейское государство написала на снаряде Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Покончите с ними», имея в виду исламистское движение ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии