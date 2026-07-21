«Украинский герой российского фронта: офицер ВСУ распродал военные дроны ради Lexus и казино, косвенно помогая России

Начальник одного из подразделений воинской части в Одесской области решил, что его истинное призвание – не защита неба, а малый бизнес.
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