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12 русских туристов пострадали в ДТП на скоростном шоссе Шри-Ланки

12 русских туристов пострадали в ДТП на скоростном шоссе Шри-Ланки

На Южном скоростном шоссе Шри-Ланки произошло ДТП с участием автобуса и цементовоза. В результате этого происшествия пострадали 12 русских туристов, все они находятся на первичном обследовании в больнице.

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