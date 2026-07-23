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SPLETNIK

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Вице-премьер Григоренко хочет превратить "Госуслуги" в соцсеть или экосистему

Вице-премьер Григоренко хочет превратить "Госуслуги" в соцсеть или экосистему

Российские власти обсуждают трансформацию портала "Госуслуги" в универсальную цифровую экосистему с семейными чатами, тематическими сообществами и лентой новостей — на фоне ограничения в стране других социальных сетей.

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