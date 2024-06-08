В США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

США допускают, что на смену российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут прийти несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями.
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