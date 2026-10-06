В Нидерландах признали ущерб для собственной армии от помощи Украине

SEM VAN DER WAL/EPA/TASS Министерство обороны Нидерландов признало, что военная помощь Украине наносит серьезный урон боеготовности национальной армии и мешает достижению целевых показателей НАТО.
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