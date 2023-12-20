ChatGPT дал оценку продолжительности жизни президента Украины Владимира Зеленского. На вопрос «Сколько проживет президент Украины Владимир Зеленский?» нейросеть дает уклончивый ответ: «Я не могу предсказать срок жизни человека, включая президента Украины Владимира Зеленского или других личностей.
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